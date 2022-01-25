ЦСКА объяснил свой отказ отпускать Медину в сборную Парагвая
Фото инстаграм ЦСКА
Директор московского ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов прояснил ситуацию с блокировкой вызова новичка команды Хесуса Медины в сборную Парагвая.
"Федерация футбола Парагвая нарушила порядок вызова игрока в национальную сборную, предусмотренный правилами ФИФА. Вызов прислали значительно позже установленного срока, а по нормам ФИФА такой вызов считается необязательным. К тому же, у Медины на данный момент существуют медицинские ограничения, из-за которых он не смог принять участие в товарищеском матче, который состоялся в конце первого сбора. Об этом мы также уведомили Федерацию футбола Парагвая", - сказал Аксенов.
Напомним, что парагвайская ассоциация футбола уже направила в ФИФА жалобу на ЦСКА.
24-летний Медина присоединился к армейцам на правах свободного агента, заключив контракт до 2025 года. Сейчас он готовится с командой ко второй части сезона на сборе в Испании.
Сборная Парагвая сыграет в рамках квалификации ЧМ-2022 с Уругваем (28 января) и Бразилией (2 февраля).
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