ЦСКА объявил дату выхода из отпуска и место первого сбора

ЦСКА определился с планом тренировок на следующий год.

Как сообщает сайт клуба, отпуск футболистов продлится до 17 января, после чего они пройдут медобследование и сдадут тесты на коронавирус.

Первый зимний сбор "армейцев" пройдет в испанском Кампоаморе. Напомним, что ближайший официальный матч ЦСКА запланирован на 20 февраля.

После 19 туров ЦСКА идет в РПЛ на втором месте, отставая от "Зенита" на 4 очка. В Лиге Европы клуб финишировал в своей группе на последнем месте.

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