ЦСКА объявил еще одного соперника по контрольному матчу на сборе в Испании

У ЦСКА состоится еще один контрольный матч на третьем тренировочном сборе, сообщает пресс-служба клуба.

В четверг, 21 февраля, красно-синие сыграют со швейцарским клубом "Рапперсвиль". Начало встречи - в 14:00 (мск).

Напомним, что армейцы пробудут на этом сборе до 23 февраля. Сегодня, 19 февраля, "армейцы" встретятся с испанской "Картахеной".

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