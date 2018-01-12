ЦСКА объявил о переходе Бистровича

Полузащитник "Славена Белупо" Кристиян Бистрович стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 250 тысяч евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с московским клубом контракт на четыре с половиной года.

19-летний Бистрович выступал за "Славен Белупо" с 2015 года и провел за клуб 15 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.

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