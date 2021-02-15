ЦСКА объявил о переходе Бохинена

Полузащитник "Стабека" Эмиль Бохинен официально стал игроком московского ЦСКА.

Армейцы объявили о заключении контракта с норвежским хавбеком до лета 2025 года.

Сумма трансфера, как и сообщалось ранее, составила 1,5 миллиона евро.

Бохинен является воспитанником "Стабека", за основную команду он сыграл 73 матча, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.

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