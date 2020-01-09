ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина

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ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина

ЦСКА подписал контракт с белорусским форвардом Ильей Шкуриным. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны заключили соглашение сроком на 4,5 года.

Ранее 20-летний футболист выступал в "Витебске", минском "Энергетик-БГУ" и брестском "Динамо". Кроме того, нападающий играет за молодежную сборную Беларуси.

В минувшем сезоне чемпионата Беларуси Илья забил 19 мячей и отдал 7 результативных передач в 26 матчах.

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