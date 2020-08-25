ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Казахстана Зайнутдинова

Теги бактиер зайнутдиновтрансферыцска москваростов

ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Казахстана Зайнутдинова

ЦСКА на официальном сайте сообщил о трансфере Бактиёра Зайнутдинова.

По данным источника, соглашение 22-летнего полузащитника с "армейцами" рассчитано до конца сезона 2024/25.

Ранее футболист выступал за "Ростов". В прошлом сезоне он провел 17 матчей в РПЛ, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Не пропустите: "Зенит" привел в ярость руководство "Краснодара", отказавшись от трансфера голкипера "быков". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов