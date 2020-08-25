ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Казахстана Зайнутдинова

ЦСКА на официальном сайте сообщил о трансфере Бактиёра Зайнутдинова.

По данным источника, соглашение 22-летнего полузащитника с "армейцами" рассчитано до конца сезона 2024/25.

Ранее футболист выступал за "Ростов". В прошлом сезоне он провел 17 матчей в РПЛ, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

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