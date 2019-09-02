ЦСКА объявил о переходе игрока "Васко да Гама" Сантоса

ЦСКА объявил о переходе хавбека "Васко да Гама" Лукаса Сантоса. Об этом сообщает официальный сайт команды.



По данным источника, контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2019/20. В соглашении присутствует опция выкупа трансфера.



Агент игрока сообщил, что футболист уже прошел медобследование в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует полузащитника за 200 тысяч евро на один сезон. В контракте будет присутствовать опция выкупа за 3 миллиона евро.

20-летний Сантос - воспитанник "Васко да Гама". В этом сезоне футболист участвовал в 1 матче чемпионата.

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