ЦСКА объявил о переходе игрока "Васко да Гама" Сантоса

Теги лукас сантосваско да гамацска москватрансферы

ЦСКА объявил о переходе игрока "Васко да Гама" Сантоса

ЦСКА объявил о переходе хавбека "Васко да Гама" Лукаса Сантоса. Об этом сообщает официальный сайт команды.

По данным источника, контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2019/20. В соглашении присутствует опция выкупа трансфера.

Агент игрока сообщил, что футболист уже прошел медобследование в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует полузащитника за 200 тысяч евро на один сезон. В контракте будет присутствовать опция выкупа за 3 миллиона евро.

20-летний Сантос - воспитанник "Васко да Гама". В этом сезоне футболист участвовал в 1 матче чемпионата.

А еще: СМИ узнали новые подробности перехода Лукаса Сантоса в ЦСКА| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Караваев стал игроком "Зенита"

Официально: Караваев стал игроком "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов