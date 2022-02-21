ЦСКА объявил о переходе полузащитника "Эвертона"

Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен

Ивуарийский полузащитник ливерпульского "Эвертона" Жан-Филипп Гбамен перешел в московский ЦСКА, сообщается на официальном сайте российского клуба.

"Армейцы" арендовали футболиста до лета 2022 года без права последующего выкупа.

26-летний Гбамен выступает за "Эвертон" с 2019 года. Всего он провел за клуб восемь матчей и отдал один голевой пас. Ранее играл за "Ланс" и "Майнц". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 12 матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в товарищеском матче (видеообзор). | http://soccernews.ru