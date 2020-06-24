ЦСКА объявил о переходе полузащитника Гочи Гогричиани

ЦСКА подписал контракт с 20-летним защитником Гочей Гогричиани. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.



Условия соглашения пока не разглашаются. Ранее футболист выступал за молодежную команду "Ростова".



В нынешнем розыгрыше форвард не сможет участвовать, так как не может быть заявлен.

Гоча - сын известного грузинского нападающего Гочи Гогричиани,который выступал за тбилисское "Динамо", сочинскую "Жемчужину" и другие клубы.

В минувшем розыгрыше молодёжного первенства футболист в 21 матче забил 11 голов.

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