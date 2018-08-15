ЦСКА объявил о переходе полузащитника сборной Хорватии

Хорватский полузащитник "Эвертона" Никола Влашич перешел в ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Армейский клуб арендовал футболиста на год. Информация о наличии или отсутствии в соглашении опции выкупа не разглашается.

20-летний Влашич выступает за "Эвертон" с 2017 года, провел за клуб 19 матчей и забил 2 гола. Ранее играл за "Хайдук". За сборную Хорватии сыграл 2 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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