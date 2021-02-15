ЦСКА объявил о переходе Рондона

Венесуэльский нападающий "Далянь Ифан" Соломон Рондон перешел в московский ЦСКА, сообщается на официальном сайте российского клуба.

"Армейцы" арендовали футболиста до лета 2021 года. Форвард уже прибыл в расположение ЦСКА в испанском Кампоаморе и провел первую тренировку.

31-летний Рондон выступал за "Далянь Ифан" с 2019 года, провел за клуб 28 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Ранее он играл за "Арагуа", "Лас-Пальмас", "Малагу", "Рубин", "Зенит", "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". За сборную Венесуэлы сыграл 82 матча и забил 31 гол. Чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Венесуэлы.

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