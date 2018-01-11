ЦСКА объявил о переходе Янова

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ЦСКА объявил о переходе Янова

Полузащитник "Строгино" Данила Янов стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

17-летний футболист подписал контракт с армейцами и присоединился к молодёжной команде "красно-синих", которая проводит учебно-тренировочный сбор в Ватутинках.

Ранее сообщалось, что ЦСКА видит в юном хавбеке замену для Бибраса Натхо и Георги Миланова. | http://soccernews.ru

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