ЦСКА объявил о переходе Янова

Полузащитник "Строгино" Данила Янов стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

17-летний футболист подписал контракт с армейцами и присоединился к молодёжной команде "красно-синих", которая проводит учебно-тренировочный сбор в Ватутинках.

Ранее сообщалось, что ЦСКА видит в юном хавбеке замену для Бибраса Натхо и Георги Миланова. | http://soccernews.ru