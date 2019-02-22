ЦСКА объявил о переходе защитника "Уфы" Дивеева

ЦСКА объявил о переходе защитника "Уфы" Игоря Дивеева. Об этом сообщает официальный сайт.



19-летний игрок перешел в московский клуб на правах аренды до окончания нынешнего сезона с опцией выкупа.

В нынешнем сезоне 19-летний Дивеев участвовал лишь в 2 матчах, не отметившись результативными передачами.



"Уфа" с 16 очками занимает 14 место турнирной таблицы. ЦСКА, имея в активе 30 баллов, расположился на 3 позиции.

Не пропустите: Официально: российский бизнесмен Петров стал вице-президентом "Монако"| http://soccernews.ru