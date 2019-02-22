ЦСКА объявил о переходе защитника "Уфы" Дивеева

Теги цска москвауфаигорь дивеевтрансферы

ЦСКА объявил о переходе защитника "Уфы" Дивеева

ЦСКА объявил о переходе защитника "Уфы" Игоря Дивеева. Об этом сообщает официальный сайт.

19-летний игрок перешел в московский клуб на правах аренды до окончания нынешнего сезона с опцией выкупа.

В нынешнем сезоне 19-летний Дивеев участвовал лишь в 2 матчах, не отметившись результативными передачами.

"Уфа" с 16 очками занимает 14 место турнирной таблицы. ЦСКА, имея в активе 30 баллов, расположился на 3 позиции.

Не пропустите: Официально: российский бизнесмен Петров стал вице-президентом "Монако"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

АЕК серьезно наказан из-за поведения болельщиков

АЕК серьезно наказан из-за поведения болельщиков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов