ЦСКА объявил о продлении контракта с 16-летним голкипером Торопом

Московский ЦСКА подписал новый контракт с 16-летним голкипером Владиславом Торопом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение футболиста рассчитано до 2022 года.

В розыгрыше молодежного первенства России этого сезона Тороп участвовал а 7 матчах, отметившись 10 голами.

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