ЦСКА объявил о продлении контракта с 16-летним голкипером Торопом

Теги цска москва

ЦСКА объявил о продлении контракта с 16-летним голкипером Торопом

Московский ЦСКА подписал новый контракт с 16-летним голкипером Владиславом Торопом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение футболиста рассчитано до 2022 года.

В розыгрыше молодежного первенства России этого сезона Тороп участвовал а 7 матчах, отметившись 10 голами.

А еще: "Это Гинер всё купил": ЦСКА опубликовал забавное предновогоднее видео | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов продолжит работу по контракту

Черчесов продолжит работу по контракту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов