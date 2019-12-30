ЦСКА объявил о продлении контракта с 16-летним голкипером Торопом
Московский ЦСКА подписал новый контракт с 16-летним голкипером Владиславом Торопом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Новое соглашение футболиста рассчитано до 2022 года.
В розыгрыше молодежного первенства России этого сезона Тороп участвовал а 7 матчах, отметившись 10 голами.
Владислав Тороп подписал новый контракт с #ЦСКА https://t.co/2rkdbmZzZ9 pic.twitter.com/8MtUrgBl8J— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 декабря 2019 г.
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