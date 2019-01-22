ЦСКА объявил о продлении контракта с Чаловым

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Фёдором Чаловым.

Новое соглашение между 20-летним футболистом и армейским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Чалов является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2016 года, сыграл 73 матча и забил 24 гола.

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