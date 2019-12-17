ЦСКА объявил о продлении контракта с Кучаевым

Полузащитник Константин Кучаев заключил новый контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Теперь соглашение 21-летнего футболиста с армейцами рассчитано до лета 2023 года.

Предыдущий договор между сторонами истекал по окончании нынешнего сезона.

Кучаев является воспитанником ЦСКА, за основную команду он выступает с апреля 2017 года, сыграл 65 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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