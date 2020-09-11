ЦСКА объявил о продлении контракта с Тикнизяном

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян заключил новый контракт с московским клубом.

Стороны продлили соглашение до лета 2025 года. Предыдущий договор истекал по окончании сезона 2021/22.

✍⚡ Наир Тикнизян подписал новый контракт с #ЦСКА! Тики с нами до 2025 ☺ https://t.co/6xNdnt8kcQ pic.twitter.com/FgfcsB2D0M — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 11, 2020

Тикнизян - воспитанник ЦСКА, за основную команду армейцев дебютировал в сентябре 2017 года, с тех пор сыграл 14 матчей и сделал 2 ассиста.

В прошлом сезоне игрока отправляли в аренду в курский "Авангард".

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