ЦСКА объявил о продлении контракта с Васиным

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ЦСКА объявил о продлении контракта с Васиным

Защитник Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение до 2021 года. Предыдущий договор истекал в июне этого года.

30-летний Васин выступает за ЦСКА с 2011 года, сыграл 59 матчей и забил 2 гола.

В составе армейцев центрбек трижды выиграл РПЛ и один раз Кубок России.

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