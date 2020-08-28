ЦСКА объявил о трансфере Эджуке

ЦСКА объявил о трансфере игрока "Херенвена" Чидеры Эджуке.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. 22-летний вингер будет играл под 11-м номером.

Ранее сообщалось, что его трансфер обойдется ЦСКА в 12 млн евро.

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