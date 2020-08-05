ЦСКА объявил о трансфере Гайча

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч официально стал игроком московского ЦСКА.

Армейцы купили форварда у "Сан Лоренцо" за 8,5 миллионов евро. Также аргентинский клуб получит 20 процентов от суммы последующей перепродажи игрока.

21-летний футболист заключил с ЦСКА контракт до 2025 года с зарплатой 900 тысяч евро за сезон.

Сумма отступных в соглашении Гайча составит 30 миллионов евро.

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