ЦСКА объявил о трансфере Карраскаля

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ЦСКА объявил о трансфере Карраскаля

Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен

Московский ЦСКА официально объявил о подписании колумбийского полузащитника "Ривер Плейта" Хорхе Карраскаля на правах аренды.

"Сегодня армейский клуб и "Ривер Плейт" завершили оформление перехода колумбийского полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста", - сообщается в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Колумбиец уже успешно прошел медосмотр и прибыл в расположение московского клуба в Кампоаморе.

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