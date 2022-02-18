ЦСКА объявил о трансфере Карраскаля

Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен

Московский ЦСКА официально объявил о подписании колумбийского полузащитника "Ривер Плейта" Хорхе Карраскаля на правах аренды.

"Сегодня армейский клуб и "Ривер Плейт" завершили оформление перехода колумбийского полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22.



Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста", - сообщается в заявлении пресс-службы ЦСКА.



Колумбиец уже успешно прошел медосмотр и прибыл в расположение московского клуба в Кампоаморе.

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