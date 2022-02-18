ЦСКА объявил о трансфере Карраскаля
Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен
Московский ЦСКА официально объявил о подписании колумбийского полузащитника "Ривер Плейта" Хорхе Карраскаля на правах аренды.
"Сегодня армейский клуб и "Ривер Плейт" завершили оформление перехода колумбийского полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22.
Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста", - сообщается в заявлении пресс-службы ЦСКА.
Колумбиец уже успешно прошел медосмотр и прибыл в расположение московского клуба в Кампоаморе.
Также не пропустите: Названы примерные сроки возвращения в строй Ансу Фати. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Атлетико" заинтересован в защитнике "Наполи"
-
Симеоне высказался о возможном уходе из "Атлетико"
-
Клопп в восторге от нынешнего состава "Ливерпуля"
-
Тухель рассказал об адаптации Лукаку в "Челси"
-
Фред поделился мнением о Рангнике
-
Гвардиола сделал комплимент Антонио Конте
-
ЦСКА объявил о трансфере Карраскаля
-
Президент Ла Лиги рассказал о влиянии ухода Месси и Роналду на чемпионат Испании
-
"Тоттенхэм" не хочет, чтобы Конте контактировал с прессой из Италии
-
1
Почеттино в восторге от Месси
-
"Барселона" готова предложить 20 миллионов Холанду
-
Ла Лига зафиксировала случаи оскорбления семьи Пике в каталонском дерби
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Назван лучший гол недели в Лиге Европы
-
Названы примерные сроки возвращения в строй Ансу Фати
-
Геннадий Орлов ярко подвёл итоги матча "Зенит" - "Бетис"
-
"Лестер" заключил новый контракт с португальским защитником
-
"Спартак" заявил на сезон ещё одного новичка
-
Тухель не верит, что "Челси" выиграет АПЛ в этом сезоне
-
Уткин отреагировал на вероятные изменения в лимите на легионеров в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18