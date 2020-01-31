ЦСКА объявил о трансфере защитника "Крыльев Советов"

Защитник "Крыльев Советов" Никита Котин стал игроком ЦСКА.

Как сообщает сайт "армейцев", с 17-летним футболистом было заключено соглашение до 2023 года.

Котин занимается оформлением визы для участия в сборах ЦСКА в Кампоаморе. Игрок взял себе 13-й номер.

В текущем сезоне на счету Котина один гол в 17 играх молодежного первенства России.

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