ЦСКА объявил о трансфере защитника "Крыльев Советов"
Защитник "Крыльев Советов" Никита Котин стал игроком ЦСКА.
Как сообщает сайт "армейцев", с 17-летним футболистом было заключено соглашение до 2023 года.
Котин занимается оформлением визы для участия в сборах ЦСКА в Кампоаморе. Игрок взял себе 13-й номер.
В текущем сезоне на счету Котина один гол в 17 играх молодежного первенства России.
Читайте также: ЦСКА поспорит за трансферную цель "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Ракитич все еще может оказаться в "Манчестер Юнайтед"
-
"Андерлехт" арендовал Пьяцу у "Ювентуса"
-
Смолов обратился к болельщикам "Сельты"
-
"Милан" объявил о переходе Салемакерса
-
Суд не рассматривал иск "Локомотива" к Геркусу, так как клуб не заплатил пошлину
-
Хавбек "Ромы" Нзонзи перебрался в "Ренн"
-
ЦСКА объявил о трансфере защитника "Крыльев Советов"
-
"Барселона" отпустила своего воспитанника в "Брагу"
-
Агент Рохеля высказался об интересе со стороны ЦСКА и "Локомотива"
-
Официально: Эмре Джан перешел в дортмундскую "Боруссию"
-
"Барселона" оформила трансфер бразильского хавбека
-
"РБ Лейпциг" арендовал защитника "Манчестер Сити"
-
В сети выложили переписку экс-генсека ФИФА с президентом ПСЖ по делу о коррупции
-
Гинер рассказал, почему Чалов не перешел в "Кристал Пэлас"
-
Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Валенсией"
-
Семь игроков "Реала" пропустят дерби с "Атлетико"
-
ЦСКА и "Локомотив" поборются за защитника "Тулузы"
-
Агент Алексея Миранчука отреагировал на новость о предложении "Милана"
-
Моуринью на пресс-конференции задавал себе вопросы вместо журналистов
-
"Манчестер Юнайтед" подписал нового вратаря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15