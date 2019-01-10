ЦСКА объявил о важном решении по будущему Абеля Эрнандеса

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом.

"Руководству армейского клуба удалось достичь соглашения с игроком и его представителями об условиях дальнейшего сотрудничества. Уже сегодня Абель, пропустивший большую часть первой половины сезона из-за травмы, вместе с командой начнёт работу на сборах в Кампоаморе" - говорится в сообщении ЦСКА.

28-летний Эрнандес присоединился к столичной команде 1 августа, заключив контракт до 2021 года с зарплатой 3 миллиона евро.

В текущем сезоне игрок провёл за ЦСКА 9 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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