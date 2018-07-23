ЦСКА объявил о важном решении по легенде клуба Игнашевичу

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ЦСКА объявил о важном решении по легенде клуба Игнашевичу

Завершивший карьеру Сергей Игнашевич назначен тренером второй команды ЦСКА.

"Всегда знал, что наступит этот день. Думал, он будет грустным. Но оказалось, что не совсем так. Может, потому что уже наигрался. А может, потому что не совсем прощаюсь. Спасибо вам, всего бы не было без вашей поддержки. Сумасшедшие рывки, подкаты, голы на последних минутах. Это всё не только самоотдача футболистов, но и ваш эмоциональный фон.

Я остаюсь частью ЦСКА, иду этой дорогой. Послезавтра проведу первую тренировку второй команды ЦСКА в качестве тренера", - приводят слова Игнашевича российские СМИ.

Напомним, что 39-летний Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 года и выиграл в составе клуба 18 трофеев.

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