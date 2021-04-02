ЦСКА объявил о вхождении двух специалистов в тренерский штаб Олича

Фото твиттер ЦСКА

Игор Юкич и Илия Арачич официально стали членами тренерского штаба ЦСКА.

Оба хорватских специалиста уже прибыли в Москву и приняли участие в дебютной тренировке.

Напомним, что наставником армейцев 23 марта стал их соотечественник Ивица Олич, сменивший Виктора Гончаренко.

ЦСКА идёт на пятом месте в РПЛ. В воскресенье команда сыграет в рамках РПЛ с "Тамбовом".

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