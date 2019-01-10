ЦСКА объявил об изменениях в тренерском штабе



Тренер по физподготовке Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА. Об этом сообщает официальный твиттер армейского клуба.

Бразилец уже прибыл в расположение московского клуба на сборе в Испании и принял участие в тренировке.

Гранеро ранее работал в ЦСКА с 2010 года, а затем покинул клуб перед началом нынешнего сезона.

С 2015 по 2018 года он также входил в тренерский штаб сборной России, которая дошла до четвертьфинала Чемпионата Мира-2018.

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