ЦСКА объявил об отставке Гончаренко

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

"Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество", - говорится в заявлении клуба.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. В последних четырех матчах Российской Премьер-Лиги ЦСКА потерпел три поражения.

43-летний Гончаренко тренировал ЦСКА с 2016 года. Под его руководством "армейцы" становились обладателями Суперкубка России в 2018 году.

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