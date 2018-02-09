ЦСКА объявил об уходе Алиева

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Алибека Алиева.

21-летний футболист продолжит карьеру в "Эргрюте", выступающем во втором шведском дивизионе.

Алиев выступал за ЦСКА с 2015 года, но играл только за молодёжную команду армейцев. Сдавался в аренду "Яро" и ГАИС.

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