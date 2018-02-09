ЦСКА объявил об уходе Алиева

Теги цска москваалибек алиевэргрюте

ЦСКА объявил об уходе Алиева

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Алибека Алиева.

21-летний футболист продолжит карьеру в "Эргрюте", выступающем во втором шведском дивизионе.

Алиев выступал за ЦСКА с 2015 года, но играл только за молодёжную команду армейцев. Сдавался в аренду "Яро" и ГАИС. 

Не пропустите: Александр Макаров перешёл из ЦСКА в "Тосно". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов