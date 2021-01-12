ЦСКА объявил об уходе легенды клуба

Тренер академии московского ЦСКА Евгений Варламов покинул столичный клуб.

"Евгений Варламов, отдавший красно-синим цветам почти половину жизни, продолжит тренерскую карьеру на новом месте работы", - говорится в официальном заявлении армейцев.

Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год, был капитаном команды, в 2008 году вернулся в клуб и стал тренером в академии, где и работал до сих пор.

По информации журналиста Василия Конова, 45-летний специалист получил должность помощника главного тренера "Риги".

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