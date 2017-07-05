ЦСКА объявил об уходе Тошича

Полузащитник Зоран Тошич больше не является игроком ЦСКА.

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Напомним, что соглашение 30-летнего футболиста истекло этим летом и стороны решили не продлевать сотрудничество.

"Руководство ПФК ЦСКА, тренеры, игроки и сотрудники клуба сердечно благодарят Тошича за годы, отданные нашей команде, за эмоции и незабываемые минуты радости, которые сербский полузащитник подарил армии красно-синих болельщиков своей игрой и голами. Ты всегда будешь желанным гостем на Арене ЦСКА, Зоран", - говорится на сайте.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года.

Читайте: Хомуха считает потерю Тошича невосполнимой для ЦСКА | http://soccernews.ru