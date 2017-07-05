ЦСКА объявил об уходе Тошича

Теги зоран тошичцска москва

ЦСКА объявил об уходе ТошичаПолузащитник Зоран Тошич больше не является игроком ЦСКА.

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Напомним, что соглашение 30-летнего футболиста истекло этим летом и стороны решили не продлевать сотрудничество.

"Руководство ПФК ЦСКА, тренеры, игроки и сотрудники клуба сердечно благодарят Тошича за годы, отданные нашей команде, за эмоции и незабываемые минуты радости, которые сербский полузащитник подарил армии красно-синих болельщиков своей игрой и голами. Ты всегда будешь желанным гостем на Арене ЦСКА, Зоран", - говорится на сайте.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года. 

Читайте:  Хомуха считает потерю Тошича невосполнимой для ЦСКА  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов