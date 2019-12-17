ЦСКА объявил об уходе трёх игроков

Теги цска москвадмитрий ефремов

ЦСКА объявил об уходе трёх игроков

Сразу три футболиста покидают московский ЦСКА, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Армейцы объявили об уходе Дмитрия ЕфремоваМаксима Едапина и Данила Савиных.

Стоит отметить, что Едапин и Савиных не успели дебютировать за основу столичной команды.

Что касается Ефремова, то он выступал за ЦСКА с 2013 года и сделал 3 ассиста в 54 матчах.

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