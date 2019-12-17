ЦСКА объявил об уходе трёх игроков

Сразу три футболиста покидают московский ЦСКА, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Армейцы объявили об уходе Дмитрия Ефремова, Максима Едапина и Данила Савиных.

Стоит отметить, что Едапин и Савиных не успели дебютировать за основу столичной команды.

Что касается Ефремова, то он выступал за ЦСКА с 2013 года и сделал 3 ассиста в 54 матчах.

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