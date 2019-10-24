ЦСКА объявил стартовый состав на матч с "Ференцварошем"

Тренерский штаб ЦСКА огласил стартовый состав на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем".

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Обляков, Кучаев, Сигурдссон, Ахметов, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Лукас Сантос, Нисимура, Бистрович, Гогуа, Бийол, Шарлия.

Матч ЦСКА - "Ференцварош" пройдет сегодня, 24 октября, на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - в 19:55 мск.

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