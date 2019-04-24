ЦСКА обыграл "Анжи" и поднялся на 3 место в таблице РПЛ

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ЦСКА обыграл "Анжи" и поднялся на 3 место в таблице РПЛ

ЦСКА в домашнем матче 25-го тура РПЛ обыграл "Анжи".

В составе хозяев голами отметились Яка Бийол, с точной передачи Никола Влашич и Арнор Сигурдссон

ЦСКА - "Анжи" - 2:0 (1:0)

Голы: Бийол, 13 - 1:0, Сигурдссон, 55 - 2:0. 

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин, Васин, Магнуссон, Сигурдссон (Эрнандес, 68), Бийол, Обляков, Ахметов (Щенников, 46), Влашич, Чалов (Бистрович, 84).

"Анжи": Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, Гапон, Гиголаев, Гайдаров (Ондуа, 54), Закиров, Кулик, Долгов (Агаларов, 78), Понсе (Кацаев, 67).

ЦСКА имея в активе 44 очка занимает 3 строчку в турнирной таблице РПЛ, "Анжи" с 19 баллами располагается на 15 позиции. "Зенит" продолжает лидировать.

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