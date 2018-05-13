ЦСКА обыграл "Анжи" и закончил сезон на втором месте
Московский ЦСКА в последнем туре РФПЛ принимал на своем поле "Анжи". Махачкалинцы боролись за выживание, армейцы – за Лигу чемпионов, обеим командам нужны были очки, хотя "Анжи" устраивало поражение, если в параллельном матче "Уфа" обыграла бы "Тосно". ЦСКА же было необходимо, чтобы "Динамо" отобрало очки у "Спартака". В итоге, всё сошлось для обоих клубов, после финального свистка все остались довольны.
Уже на 9 минуте Набабкин навесил с фланга, Муса выиграл борьбу у Мусалова и затолкал мяч в сетку с нескольких метров. Есть также вероятность, что игровой снаряд в итоге залетел в ворота от игрока "Анжи", но мяч записали на Мусу.
Этот результат выводил ЦСКА в группу ЛЧ, так как "Спартак" играл вничью с "Динамо". Армейцы немного успокоились, дальше события не нагнетали. Игроки ЦСКА просто владели мячом, не давая сопернику проводить свои атаки. В середине тайма неплохой момент упустил Чалов, который получил мяч в чужой штрафной и сразу пробил, но Будаков справился.
На 33 минуте достаточно неожиданно гости сумели сравнять счет. Арбитр назначил стандарт в пользу "Анжи" практически на линии штрафной, когда Набабкин сбил рвавшегося к воротам Хубулова, сам пострадавший подошел к мячу и поразил верхний левый угол мощнейшим ударом. Через две минуты "Динамо" забило в ворота "Спартака" в параллельном матче, поэтому перед ЦСКА замаячила перспектива занять второе место, нужно было только включить максимальные обороты и дожать "Анжи". Еще до перерыва свои моменты упустили выходивший один на один Чалов и также Муса, у гостей можно выделить отличный дальний удар Хубулова – Акинфеев вытащил мяч из-под перекладины.
Во втором тайме Гончаренко усилил центр поля, сняв защитника Березуцкого, ЦСКА надо было рисковать, хозяева всеми силами пошли вперед. Игроки "Анжи" достаточно компактно оборонялись, блокировали удары соперника, ложились под мяч, но с выстрелом из-за штрафной от Витиньо справиться не смогли.
Гости зависели от матча, в котором играли "Уфа" и "Тосно", уфимцы громили своего соперника, поэтому "Анжи" мог сильно не напрягаться. "Орлы" все же имели момент, чтобы сравнять счет, когда Полуяхтов пробил в перекладину, больше опасных моментов у них не было.
ЦСКА в итоге занял второе место, "Анжи" избежал прямого вылета и теперь сыграет в стыках с "Енисеем".
ЦСКА – "Анжи" 2:1
Голы: Муса, 9 – 1:0; Мусалов – 33 – 1:1; Витиньо, 61 – 2:1
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, (Натхо, 46), Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Головин, Дзагоев (Миланов, 85), Витиньо, Набабкин, Чалов (Бистрович, 75), Муса.
"Анжи": Будаков, Мусалов, Самарджич, Армаш, Яковлев (Хамданов, 66), Маркелов (Полуяхтов, 28), Антон, Данченко, Поку (Лескано, 46), Хубулов, Прудников
Вячеслав Горбачев
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|Команда
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|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13