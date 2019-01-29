ЦСКА обыграл датский "Норшелланн" в товарищеском матче
ЦСКА обыграл датский "Норшелланн" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании.
В составе армейцев отметились Федор Чалов и Иван Обляков.
ЦСКА - "Норшелланн" (Дания) - 2:1.
Голы: Чалов, 20 (с пенальти) - 1:0, Обляков, 38 - 2:0, Ольсен, 61 - 2:1.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников (Бийол, 46), Влашич, Ахметов, Бистрович, Обляков (Кучаев, 72), Эрнандес (Нисимура, 79), Чалов.
Следующий контрольный матч ЦСКА состоится 2 февраля с норвежским клубом "Сарпсборг 08".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10