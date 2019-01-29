ЦСКА обыграл датский "Норшелланн" в товарищеском матче

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ЦСКА обыграл датский "Норшелланн" в товарищеском матче

ЦСКА обыграл датский "Норшелланн" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании. 

В составе армейцев отметились Федор Чалов и Иван Обляков.

ЦСКА - "Норшелланн" (Дания) - 2:1.

Голы: Чалов, 20 (с пенальти) - 1:0, Обляков, 38 - 2:0, Ольсен, 61 - 2:1.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников (Бийол, 46), Влашич, Ахметов, Бистрович, Обляков (Кучаев, 72), Эрнандес (Нисимура, 79), Чалов.

Следующий контрольный матч ЦСКА состоится 2 февраля с норвежским клубом "Сарпсборг 08".

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