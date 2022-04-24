ЦСКА обыграл "Динамо" в матче РПЛ
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на своем поле обыграл "Динамо" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил Чидера Эджуке.
ЦСКА, набрав 47 очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 52 очками осталось на второй позиции.
ЦСКА – "Динамо" - 1:0 (0:0)
Гол: Эджуке, 67 - 1:0
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Медина (Ушаков, 46), Гбамен, Карраскаль (Зайнутдинов, 68), Языджи (Эджуке, 58), Обляков, Заболотный.
"Динамо": Шунин, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт (Грулев, 79), Фомин, Моро, Шиманьски, Макаров (Лесовой, 70), Захарян, Смолов (Тюкавин, 70).
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