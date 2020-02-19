ЦСКА обыграл испанский клуб в товарищеском матче

Московский ЦСКА в товарищеском матче обыграл испанскую "Картахену". Победу "армейцам" принесли голы Николы Влашича и Константина Марадишвили.

ЦСКА Россия – "Картахена" Испания – 2:0 (1:0)

Голы: Влашич, 31 - 1:0, Марадишвили, 48 - 2:0

ЦСКА (стартовый состав): Акинфеев, Васин, Карпов, Магнуссон, Бийол, Фернандес, Щенников, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Шкурин.

Напомним, что после 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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