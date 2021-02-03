ЦСКА обыграл испанский клуб в товарищеском матче

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ЦСКА обыграл испанский клуб в товарищеском матче

Московский ЦСКА на сборе в Кампоаморе (Испания) обыграл местный клуб третьего дивизиона "Мурсию" со счетом 3:1. Победу "армейцам" принесли голы Ильи Шкурина, Николы Влашича и автогол испанского игрока.

ЦСКА Россия – "Мурсия" Испания - 3:1 (1:0)
Голы: Молинеро, 5 (автогол) - 1:0, Каррильо, 61 - 1:1, Шкурин, 71) - 2:1, Влашич, 87 (с пенальти) - 3:1

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Дзагоев (Марадишвили, 78), Ахметов, Эджуке, Сигурдссон, Влашич, Шкурин. 

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