ЦСКА обыграл клуб ФНЛ в Кубке России

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Кубка России московский ЦСКА на выезде обыграл липецкий "Металлург" со счетом 2:0.

Победу "армейцам" принесли голы Эмиля Бохинена и Кристияна Бистровича.

ЦСКА, набрав шесть очков, занял первое место в 10-й группе и вышел в 1/8 финала. "Металлург" с тремя очками занял второе место и вылетел из турнира.

"Металлург" Липецк – ЦСКА Москва - 0:2 (0:1)

Голы: Бохинен, 41 - 0:1, Бистрович, 85 - 0:2

"Металлург": Матюша, Редькович, Иваньков, Войдель, Овчинников (Иванников, 81), Поярков (Завезен, 62), Яковлев (Шаповалов, 62), Киселев, Сазорнов, Кутьин (Ахвледиани, 81), Арустамян.

ЦСКА: Тороп (Боков, 73), Васин, Щенников, Фукс (Набабкин, 46), Каптилович, Дзагоев (Зайнутдинов, 68), Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов, Яковлев (Ахметов, 46).

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