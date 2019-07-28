ЦСКА обыграл "Локомотив" благодаря голу Чалова

В матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА выиграл у "Локомотива" со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Федор Чалов.

Благодаря победе ЦСКА вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" занимает восьмое место.

В 4-м туре ЦСКА сыграет в гостях с "Рубином" (4 августа), "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов" (3 августа).

ЦСКА – "Локомотив" - 1:0 (0:0)

Гол: Чалов, 52 (с пенальти) - 1:0

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин (Шарлия, 33), Магнуссон, Фернандес, Обляков, Ахметов, Влашич, Бистрович (Набабкин, 46), Сигурдссон, Чалов.

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Живоглядов (Смолов, 56), Чорлука, Игнатьев, Миранчук, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Мурило, Эдер.

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