ЦСКА обыграл "Ростов" и продолжает лидировать в РПЛ

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ЦСКА обыграл "Ростов" и продолжает лидировать в РПЛ

ЦСКА уверенно обыграл "Ростов" в матче 14-го тура чемпионата России.

В этой встрече был назначен пенальти в ворота "армейцев", однако голкипер Игорь Акинфеев отразил удар Романа Еременко.

ЦСКА - "Ростов" - 2:0 (1:0)

Голы: Кучаев, 20 - 1:0, Чалов, 74 - 2:0.

Нереализованный пенальти: Еременко, 61 (вратарь)

ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов (Васин, 9), Кучаев (Шкурин, 79), Сигурдссон (Эджуке, 62), Дзагоев (Бистрович, 80), Влашич, Обляков, Гайч (Чалов, 62).

"Ростов": Песьяков, Терентьев, Павловец, Осипенко, Поярков (Алеесами, 83), Гигович, Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 90), Еременко (Тугарев, 68), Полоз (Тошевски, 83), Альмквист (Обухов, 68).

Таким образом, "армейцы" продолжают лидировать в РПЛ.

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