ЦСКА обыграл "Ростов" и вышел на второе место в турнирной таблице молодежного первенства

В матче 21-го тура молодежного первенства России ЦСКА на выезде обыграл "Ростов" со счетом 2:1.

Победу "армейцам" принесли голы Аванесяна и Пряхина. В составе ростовского клуба голом отметился Гогричиани.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице молодежного первенства. Отставание московского клуба от лидирующего "Динамо" составляет семь очков. "Ростов" остался на 12-й позиции.

"Ростов" — ЦСКА — 1:2 (1:1)

Голы: Аванесян, 12 - 0:1, Гогричиани, 36 - 1:1, Пряхин, 53 - 1:2

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