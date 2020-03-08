ЦСКА обыграл "Ростов" и вышел на второе место в турнирной таблице молодежного первенства

Теги цска москваростов

ЦСКА обыграл "Ростов" и вышел на второе место в турнирной таблице молодежного первенства

В матче 21-го тура молодежного первенства России ЦСКА на выезде обыграл "Ростов" со счетом 2:1.

Победу "армейцам" принесли голы Аванесяна и Пряхина. В составе ростовского клуба голом отметился Гогричиани.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице молодежного первенства. Отставание московского клуба от лидирующего "Динамо" составляет семь очков. "Ростов" остался на 12-й позиции.

"Ростов" — ЦСКА — 1:2 (1:1)
Голы: Аванесян, 12 - 0:1, Гогричиани, 36 - 1:1, Пряхин, 53 - 1:2

Не пропустите: "Спартак" показал, что осталось за кадром матча Кубка России с ЦСКА. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Слава или деньги? ПСЖ предлагает Мбаппе новый контракт, но тот недоволен нынешним положением клуба - французские СМИ уже добыли первые инсайды

Слава или деньги? ПСЖ предлагает Мбаппе новый контракт, но тот недоволен нынешним положением клуба - французские СМИ уже добыли первые инсайды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Урал Урал 20 25
9 Уфа Уфа 20 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
11 Оренбург Оренбург 20 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Рубин Рубин 21 20
15 Ахмат Ахмат 20 20
16 Сочи Сочи 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов