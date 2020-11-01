ЦСКА обыграл "Ротор" и возглавил турнирную таблицу РПЛ
ЦСКА минимально обыграл "Ротор" в матче 13-го тура чемпионата России.
Победный гол забил Алан Дзагоев.
"Ротор" - ЦСКА- 0:1 (0:1)
Гол: Дзагоев, 41.
"Ротор": Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Песегов (Алейник, 68), Жигулев, Давиташвили, Муллин (Микелтадзе, 64), Макаров, Понсе, Фламарион.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Дзагоев (Обляков, 62), Влашич (Бистрович, 88), Кучаев (Тикнизян, 70), Марадишвили, Зайнутдинов, Сигурдссон (Гайч, 70), Чалов (Эджуке, 62).
ЦСКА благодаря этой победе возглавил турнирную таблицу РПЛ, "Ротор" идет на 15 позиции.
А еще: Тренер загребского "Динамо" прокомментировал ничью с ЦСКА в Лиге Европы| http://soccernews.ru
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