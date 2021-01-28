ЦСКА обыграл с разгромным счетом "Мурсию" в контрольном матче

В Кампоаморе, в рамках зимнего сбора ЦСКА прошел контрольный матч между "армейцами" и "Мурсией". Москвичи одержали уверенную победу со счетом 5:0.

ЦСКА – "Мурсия" Испания – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Влашич (8), 2:0 – Зайнутдинов (33), 3:0 – Эджуке (63), 4:0 – Шкурин (80), 5:0 – Аванесян (83).

ЦСКА (1-й тайм): Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Сигурдссон, Дзагоев, Влашич, Ахметов, Тикнизян, Чалов.

ЦСКА (2-й тайм): Тороп, Васин, Карпов, Котин, Щенников, Яковлев, Марадишвили, Обляков, Аванесян, Эджуке, Шкурин.