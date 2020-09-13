ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби

В матче 7-го тура чемпионата России ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" со счетом 3:1. В начале встречи счет открыл спартаковец Эсекьель Понсе, но затем "армейцам" принесли победу Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" остался на второй позиции.

ЦСКА Москва – "Спартак" Москва - 3:1 (2:1)

Голы: Понсе, 11 - 0:1, Магнуссон, 30 - 1:1, Влашич, 45 - 2:1, Эджуке, 90+4 - 3:1

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Фернандес, Тикнизян (Зайнутдинов, 64), Обляков, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Щенников, Чалов (Эджуке, 64).

"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров, Бакаев (Кокорин, 56), Ларссон, Понсе (Соболев, 56).

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