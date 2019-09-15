ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голам в концовке
В матче 9-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях обыграл "Тамбов" со счетом 2:0. Победу армейцами принсли голы Кристияна Бистровича и Хердура Магнуссона.
Ранее форвард ЦСКА Федор Чалов не реализовал пенальти, а затем Валерий Чуперка оставил тамбовцев в меньшинстве. Благодаря победе ЦСКА вышел на второе место в РПЛ.
"Тамбов" – ЦСКА - 0:2 (0:0)
Голы: Бистрович, 84 - 0:1, Магнуссон, 90+4 - 0:2
"Тамбов": Шелия, Рыбин, Таказов (Часовских, 88), Ойеволе, Тетрашвили, Мелкадзе, Чуперка, Грицаенко, Костюков (Карасев, 79), Осипенко, Аппаев (Хосонов, 82).
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Гогуа (Шарлия, 48), Дивеев, Фернандес, Ахметов (Бистрович, 84), Обляков, Влашич, Кучаев (Лукас Сантос, 79), Нисимура, Чалов.
Удаление: Чуперка (72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4