ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голам в концовке

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ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голам в концовке

В матче 9-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях обыграл "Тамбов" со счетом 2:0. Победу армейцами принсли голы Кристияна Бистровича и Хердура Магнуссона.

Ранее форвард ЦСКА Федор Чалов не реализовал пенальти, а затем Валерий Чуперка оставил тамбовцев в меньшинстве. Благодаря победе ЦСКА вышел на второе место в РПЛ.

"Тамбов" – ЦСКА - 0:2 (0:0)
Голы: Бистрович, 84 - 0:1, Магнуссон, 90+4 - 0:2

"Тамбов": Шелия, Рыбин, Таказов (Часовских, 88), Ойеволе, Тетрашвили, Мелкадзе, Чуперка, Грицаенко, Костюков (Карасев, 79), Осипенко, Аппаев (Хосонов, 82).

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Гогуа (Шарлия, 48), Дивеев, Фернандес, Ахметов (Бистрович, 84), Обляков, Влашич, Кучаев (Лукас Сантос, 79), Нисимура, Чалов.

Удаление: Чуперка (72).

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