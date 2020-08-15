ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче РПЛ

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ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче РПЛ

В рамках второго тура РПЛ ЦСКА одержал победу над "Тамбовом".

"Армейцы" добыли вторую победу в чемпионате и возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

ЦСКА - "Тамбов" 2:1

Голы: Кучаев, 29 - 1:0, Карапетян, 42 - 1:1, Шкурин, 55 - 2:1

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Набабкин, Карпов (Магнуссон, 64), Фернандес, Сигурдссон (Гайч, 63), Марадишвили, Кучаев (Тикнизян, 89), Обляков, Дзагоев (Шкурин, 27; Бийол, 88), Дивеев.

"Тамбов": Рыжиков, Ойеволе, Рыбин (Балашов, 83), Грицаенко, Чичерин, Карасев, Килин (Шляков, 83), Чуперка, Костюков (Каплиенко, 79), Карапетян, Панченко (Обухов, 57).

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