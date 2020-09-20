ЦСКА обыграл "Уфу" и вышел на 2-е место в РПЛ

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на выезде обыграл "Уфу" со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил Кристиян Бистрович.

Благодаря победе ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" опустилась на 14-ю позицию.

"Уфа" Уфа - ЦСКА Москва - 0:1 (0:0)

Гол: Бистрович, 64 - 0:1

"Уфа": Беленов, Сухов, Табидзе, Неделчару, Йокич, Голубев (Гиоргобиани, 70), Безденежных (Емельянов, 58), Карп, Алиев, Бизяк (Тилль, 69), Жамалетдинов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Щенников, Магнуссон, Марадишвили (Бистрович, 61), Обляков, Зайнутдинов, Кучаев (Чалов, 61), Эджуке, Влашич.

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