ЦСКА обыграл "Уфу" в первом туре РПЛ

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Московский ЦСКА в матче первого тура российской премьер-лиги обыграл "Уфу". Этот матч стал первым для главного тренера "армейцев" Сергея Игнашевича в чемпионате России.

ЦСКА - "Уфа"- 1:0

Гол: Заболотный, 1:0 - 61.

ЦСКА – Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Щенников, Мухин, Ахметов (Кучаев, 76), Бохинен (Дзагоев, 46), Обляков, Чалов (Эджуке, 66), Заболотный.

"Уфа" – Беленов, Бауэр, Йокич, Плиев, Журавлев, Мрзляк (Касинтура, 74), Милетич, Саплинов, Камилов, Иванов, Кротов (Агаларов, 74).

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